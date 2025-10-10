La Libertad: Juez de Paz de Chicama es asesinado cuando se encontraba en su oficina

Según testigos, fueron dos los hombres armados que irrumpieron en su oficina para dispararle a quemarropa. Aunque fue trasladado con vida al hospital, los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de sus heridas.

El Juez de Paz del distrito de Chicama, en Ascope, Víctor Hugo López de la Cruz, fue asesinado de cuatro disparos cuando se encontraba en el interior de su oficina ubicada en la avenida Progreso. Un crimen más en La Libertad.

La Policía Nacional informó que este crimen se trataría de un ajuste de cuentas contra el funcionario. De acuerdo con testigos, dos sujetos armados irrumpieron violentamente en su oficina y le dispararon a quemarropa por motivos que aún son materia de investigación.

El magistrado fue trasladado de emergencia al hospital de la zona, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para encontrar a los responsables por este nuevo crimen en la región.