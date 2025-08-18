Siguen los crímenes en La Libertad: padre de familia es asesinado a una cuadra de un colegio

La Policía Nacional informó que se detuvo a un ciudadano extranjero como el principal sospechoso del crimen.

Un padre de familia fue asesinado de múltiples disparos a una cuadra de un colegio en el distrito trujillano de Florencia de Mora, región La Libertad.

La víctima, de aproximadamente 27 años, murió al instante tras el ataque a balazos. Según peritos de Criminalistica se hallaron hasta nueve casquillos de bala en la escena del homicidio.

Ante el caso, la Policía Nacional informó que detuvo a un hombre, de nacionalidad extranjera, aún en proceso de identificación, quien es acusado de ser el sicario detrás del hecho.

Por lo pronto, la primera teoría policial del caso indica que el crimen responde a un ajuste de cuentas. Sin embargo, no se descartan otros motivos.