Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Siguen los crímenes en La Libertad: padre de familia es asesinado a una cuadra de un colegio

La Libertad: padre de familia es asesinado a una cuadra de un colegio en Trujillo.
La Libertad: padre de familia es asesinado a una cuadra de un colegio en Trujillo. | Fuente: Cortesía
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional informó que se detuvo a un ciudadano extranjero como el principal sospechoso del crimen.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 01:47

Un padre de familia fue asesinado de múltiples disparos a una cuadra de un colegio en el distrito trujillano de Florencia de Mora, región La Libertad.

La víctima, de aproximadamente 27 años, murió al instante tras el ataque a balazos. Según peritos de Criminalistica se hallaron hasta nueve casquillos de bala en la escena del homicidio.

Ante el caso, la Policía Nacional informó que detuvo a un hombre, de nacionalidad extranjera, aún en proceso de identificación, quien es acusado de ser el sicario detrás del hecho. 

Por lo pronto, la primera teoría policial del caso indica que el crimen responde a un ajuste de cuentas. Sin embargo, no se descartan otros motivos. 

Video recomendado
Tags
Trujillo La Libertad Policía Nacional

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA