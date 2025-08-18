Terror en Trujillo: ¿cuántos detenidos hay tras el ataque con explosivo que dejó siete heridos y afectó unas 90 casas?

Para la Policía, este ataque corresponde a enfrentamiento entre las organizaciones criminales que se disputan el dominio de territorio de las extorsiones en esta parte del país.

Han pasado 4 días del atentado a una vivienda en la avenida Perú en Trujillo; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar plenamente a los autores del hecho.

Para la Policía, este ataque corresponde a enfrentamiento entre las organizaciones criminales Los Pulpos, La Nueva Jauría y Los Pepes, las cuales se disputan el dominio de territorio de las extorsiones en esta parte del país. Esta aseveración fue hecha por el ministro del Interior, Carlos Malaver.

“Lo que se trata evidentemente es de una pugna, una disputa por los espacios territoriales de estas organizaciones criminales. Unas que las quieren mantener y otras que quieren desplazarlas”, precisó.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que este ataque corresponde a enfrentamiento entre organizaciones criminales. | Fuente: Ministerio del Interior

Dos personas permanecen detenidas

Tras el ataque, la Policía informó que detuvo a 4 personas sospechosas de haber participado en el hecho.

Uno de ellos, un taxista que presuntamente trasladó a los autores materiales del ataque. Otro de los intervenidos fue un hombre a quien una cámara de seguridad captó corriendo cerca al lugar del ataque. Además de ellos, dos menores también fueron retenidos.

Tras las indagaciones correspondientes, dos fueron puestos en libertad y hasta ahora solo el taxista y un menor permanecen en poder de las autoridades, según lo informó Johnny Huamán Mariano - jefe de la Divincri La Libertad.

“A la persona que ha trasladado, el taxista que ha trasladado y realizamos la investigación correspondiente que se dará cuenta oportunamente. Tenemos dos detenidos hasta el momento, ya se está evaluando la situación jurídica de estas personas, pero el trabajo de campo continúa, la Policía continúa para esclarecer este hecho”, señaló.

José Luján Graos es uno de los que permance detenido acusado de presuntamente trasladar a los autores materiales del ataque. | Fuente: Policía Nacional

Dueño de vivienda atacada se pronuncia

Pese a que las investigaciones no han logrado determinar claramente a los autores materiales ni intelectuales del ataque, el propietario del local atacado dijo en el programa Cuarto Poder que sería alias “Jolín” el autor del ataque.

“Ya han intentado acabar con mi vida tres veces, pero ¿por qué? A mí no me quieren matar ni Los Pepes, ni Los Pulpos. A mí el que me quiere matar, ya le he dicho con nombre y apellido, es Yolín Bazán Valderrama por el supuesto rumor que yo he sido el actor intelectual de la muerte de su hermano”, señaló.

Bolaños precisó que, ante este hecho está fuera de la ciudad de Trujillo y está dispuesto a testificar si es que se dan las garantías de seguridad.

Mientras tanto, los afectados, que suman un aproximado de 90 familias, aún siguen limpiando, tratando de recomponer todos los daños ocasionados por la fuerte detonación que ha dejado una huella imborrable de violencia, similar a las que dejaba el terrorismo en su época más sangrienta.