La Libertad: ¿qué ha causado el aumento del tráfico en el centro histórico de Trujillo en los últimos días?

Transportistas y ciudadanos se vieron sorprendidos por el repentino cierre de calles en algunos tramos de salida y acceso al centro histórico de la ciudad de Trujillo. El motivo: obras de cambio de redes de agua y alcantarillado pero que no fueron comunicadas con anterioridad.

Esta situación ha generado que vehículos de transporte público y particular busquen vías alternas para transitar, lo cual ocasiona congestión, sobre todo en horas punta.

Calles de salida y acceso al centro de Trujillo fueron cerradas lo que impide el pase de vehículos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diego Iparraguirre

Empresa de agua Sedalib es responsable de la obra

A través de un comunicado, la empresa Sedalib, encargada de administrar el servicio de agua y alcantarillado en Trujillo, informó que se ha empezado a ejecutar una “obra de emergencia”, de cambio de redes en la avenida España, el primer anillo vial de la ciudad.

“Esta intervención es una obra de emergencia que requiere la renovación inmediata y total de la infraestructura de alcantarillado. La ejecución de este proyecto es un hecho histórico, porque esas líneas tienen una antigüedad de más de 60 años siendo indispensable su renovación para solucionar las recurrentes incidencias de hundimientos de las pistas que se han presentado en diferentes puntos de la av. España”, señala en su comunicado.

Este trabajo tendrá una duración de 150 días y la inversión supera los 7 millones de soles, según detalló la empresa.

La empresa Sedalib anunció que la obra iniciada tiene una duración prevista de 150 días y permitirá rehabilitar todas las tuberías de agua y desagüe de la avenida España. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Armando Gutierrez

Trujillo: Municipalidad critica inicio de obra

La Municipalidad Provincial de Trujillo también se pronunció a raíz de la congestión generada por el inicio de las obras y rechazó la forma cómo se ejecuta.

En un comunicado, el alcalde de la ciudad, Mario Reyna, dijo que son “intervenciones desordenadas, carentes de planificación y coordinación, que vulneran el derecho de los ciudadanos al libre tránsito”.

La autoridad indicó que los permisos para los trabajos de las empresas de servicio público no necesitan permiso expreso de las municipalidades. “Solo presentan su documento y automáticamente están autorizados”, explicó.

Reyna pidió que el gerente general de Sedalib, Víctor Gutiérrez, se presente en sesión, pero dijeron que no estaba en la empresa. “Los citaremos para que informe la próxima semana del por qué (se hizo) un contrato sin licitación, a dedo, como en la construcción de su cerco perimétrico; y cómo es posible que declaren en emergencia la avenida España, saltando el proceso de licitación”, indicó.

Pese a estos cuestionamientos, la gerencia de Transportes de Trujillo dispuso inspectores para que orienten a los transportistas y según Carlos Ciprinao, gerente de dicha área, se elabora un mapa con los desvíos que deben tener en cuenta, principalmente, los conductores de micros y combis que brindan servicio público de pasajeros.

Ante el inicio de las obras, combis y micros han buscado vías alternas para poder transitar, lo que ha generado congestión vehicular en el centro de la ciudad. | Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo

Trujillo: ¿Qué tramo de la av. España fue cerrado?

Durante el inicio de estas obras, se cerró siete cuadras de la avenida España, desde la intersección con Bolognesi hasta la intersección con avenida Panamá.

Ante esta situación, combis y micros han empezado a ingresar por calles del centro de Trujillo, buscando la forma de cruzar esta parte de la ciudad.

Taxistas consultados por RPP mostraron su malestar porque no se avisó con anticipación. “Cierran las calles de la noche a la mañana y nos perjudica, porque no sabemos por dónde ir. Llevo más de media hora esperando y no puedo avanzar”, indicó Marcelino Rojas, transportista.