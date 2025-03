La Libertad: roban jardín de niños por tercera vez en una semana en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Tres días consecutivos que [los delincuentes] están entrando a las aulas rompiendo el triplay", señaló una madre de familia. | Fuente: RPP / Armando Gutiérrez

Delincuentes ingresaron a la I.E. 2308 por tercera vez en una semana y se llevaron el mobiliario utilizado por los maestros para impartir clases a 65 niños en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad.

En diálogo con RPP, Sonia Ruíz, directora del colegio, mostró su indignación por los continuos hurtos y manifestó que, entre todos los objetos robados, los delincuentes se han llevado un monto de S/2 000.

La autoridad del colegio señaló que los “padres” de los alumnos “son de bajos recursos”, por lo que no cuentan con dinero para “subsanar los gastos” que implica reponer los objetos robados.

“Estoy muy indignada porque ha sido durante la semana tres robos continuos. El aula de 3 años la dejaron completamente vacía, la lista de útiles y aseo no hay nada. Se robaron mesas y sillas. En el aula de 5 años, se han robado también los útiles escolares, de aseo, un parlante de la docente con el que hace las tareas. Nos han robado calaminas también y ya no tenemos, no contamos con dinero para hacer cercar este la institución educativa ni con calamina”, expresó.

Los delincuentes se llevaron los útiles de aseo de los infantes. Fuente: RPP / Armando Gutiérrez

Padres de familia exigen a municipio que el colegio sea reconstruido

Por otra parte, el reclamo de los padres de familia se ha dirigido hacia las autoridades del municipio distrital de La Esperanza que, según mencionan, tiene el proyecto de reconstrucción que fue ofrecido para diciembre de 2024, pero no fue ejecutado por falta de presupuesto, según informó el alcalde Wilmer Sánchez.

En ese sentido, una madre de familia, identificada como Natalie, solicitó el apoyo de las autoridades distritales y regionales para que les brinden una “ayuda provisional”, hasta que se concrete el proyecto de la “reconstrucción de la institución” educativa.

“La primera vez se llevaron el tanque de agua, la segunda vez las calaminas y tres días consecutivos que están entrando a las aulas rompiendo el triplay. Se están llevando lo que son útiles escolares y útiles de aseo. Nosotros sí nos sentimos muy indignados y lo que pedimos es justicia y apoyo, más que todo, que no nos hagan sentir abandonados, que nuestros niños están viviendo en una condición muy deplorable. Por eso pedimos, por favor, que no nos abandonen, no dejen que nuestros niños se queden así solos. Estamos sin útiles, sin nada”, manifestó una de las afectadas.