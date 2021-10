Empresas de transporte incrementaron precio de pasajes y lo anuncian en sus unidades vehiculares. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carén Layza

El alza de pasajes en al menos tres empresas de transporte urbano de Trujillo, en la región La Libertad, ha causado malestar en los ciudadanos que deben movilizarse de un distrito a otro en unidades de servicio público como microbuses.

José Chávez, pasajero de la empresa Nuevo California, que cubre la ruta Buenos Aires Trujillo- La Esperanza, contó a RPP Noticias que el incremento de de 1.50 a 2 soles, lo perjudica porque a diario debe hacer cuatro viajes como mínimo: dos para acudir a su trabajo desde el distrito Florencia de Mora y dos de retorno.



"Es un abuso lo que hace esta empresa. Yo tengo que movilizarme desde Florencia hasta el cuartel (avenida América Sur) porque yo me voy a la UPAO (avenida América Oeste) , entonces tengo que tomar dos micros. Antes me gastaba tres soles, ahora me gasto 3.50 a 4 soles. Desgraciadamente es la única opción porque es la ruta que va y tenemos que subir", indicó.

Otra pasajera, que viajaba en la misma unidad señaló que el incremento le afecta porque viaja desde la zona alejada El Mirador del distrito La Esperanza parte alta. Ella dijo a RPP que para trasladarse debe tomar primero un mototaxi y luego el microbús que la lleve a su destino.

"Ha subido el gas, el pollo y el pasaje. Yo soy pobre, no tengo para pagar los 2 soles. Yo viajo desde El Mirador, por los cerros y en moto pago desde allá 3.50 céntimos hasta la pista y de allá para acá (Trujillo) debo pagar otro pasaje. No estoy de acuerdo", contó.

Justifican incremento



Por su parte, el señor Sandoval Ordinola, conductor de una de las unidades de la empresa Nuevo California dijo que el alza se debe al precio del combustible y que se está ejecutando de manera paulatina, sin obligar a los pasajeros.

"El petróleo ha subido, prácticamente todo y al precio anterior a las justas sale para el mantenimiento, estas unidades que son nuevas gastan mucho. Pero no se les obliga, algunos nos dan los 2 soles; otros, 1.50, hasta que entren en conciencia los usuarios", dijo.

Hasta el momento, ya son tres las empresas que han incrementado la tarifa en sus diferentes rutas: Nuevo California, Esperanza Expres e Icaro.

En las unidades es notorio el cartel de aviso del incremento junto a una pequeña reseña que justifica esta nueva medida en la provincia de Trujillo.





