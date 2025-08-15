Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Policía muere tras ser atropellado por un camión en La Libertad

El suboficial falleció en el acto, según contó su compañero que estaba dentro del patrullero.
El suboficial falleció en el acto, según contó su compañero que estaba dentro del patrullero. | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El chofer responsable del accidente fugó del lugar y es buscado por las autoridades.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) falleció este viernes tras ser atropellado por un camión cuando se encontraba acomodando sus pertenencias en un patrullero. Este hecho se dio en la Panamericana Norte, en la provincia de Virú, región La Libertad.

La Policía Nacional informó que el fallecido era Oscar Armando Navarro Castañeda, quien viajaba con un compañero desde Lima hacia la ciudad de Trujillo para una comisión de servicio policial.

El compañero de Navarro Castañeda contó que el camión pasó rápidamente por la zona donde estaban estacionados y chocó el patrullero y atropelló al suboficial, quien murió al instante. Tras ello, el chófer del vehículo se fugó.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) en lo que va del año se tiene registro de 113 muertes por accidentes de tránsito en la región La Libertad.

Video recomendado
Tags
La Libertad Trujillo Policía Nacional

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA