Policía muere tras ser atropellado por un camión en La Libertad

El chofer responsable del accidente fugó del lugar y es buscado por las autoridades.

Un suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) falleció este viernes tras ser atropellado por un camión cuando se encontraba acomodando sus pertenencias en un patrullero. Este hecho se dio en la Panamericana Norte, en la provincia de Virú, región La Libertad.

La Policía Nacional informó que el fallecido era Oscar Armando Navarro Castañeda, quien viajaba con un compañero desde Lima hacia la ciudad de Trujillo para una comisión de servicio policial.

El compañero de Navarro Castañeda contó que el camión pasó rápidamente por la zona donde estaban estacionados y chocó el patrullero y atropelló al suboficial, quien murió al instante. Tras ello, el chófer del vehículo se fugó.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) en lo que va del año se tiene registro de 113 muertes por accidentes de tránsito en la región La Libertad.