Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Tenemos demasiado miedo": transeúntes y comerciantes preocupados por inseguridad en plaza San Martín tras asesinato de extranjero

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los delincuentes no tuvieron reparos en perpetrar el asesinato del extranjero en pleno corazón del Centro Histórico de Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:47
Plaza San Martín
Este es el panorama en la plaza San Martín un día después del violento crimen ocurrido anoche. | Fuente: RPP

Transeúntes y comerciantes se han mostrado conmocionados por el salvaje asesinato de un ciudadano venezolano, perpetrado ayer por la noche en la plaza San Martín, en pleno Centro Histórico de Lima.

“Hay mucha delincuencia y tenemos demasiado miedo. Ya no podemos ni salir con nuestros hijos a pasear, porque ya empieza la delincuencia, ya empieza el robo, muchísimas cosas. Ya no podemos estar tranquilos, nuestro país está de cabeza ya”, dijo a RPP una vendedora de desayunos.

Los comerciantes advirtieron que los altos índices de inseguridad ahuyentan a los clientes, que prefieren permanecer en casa por temor a ser víctimas de la criminalidad.

“Nosotros somos trabajadores, somos comerciantes y también nos afecta bastante mucha delincuencia. Demasiada delincuencia hay en Lima ya”, se quejó la vendedora.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Venezolano asesinado en la plaza San Martín

Como se recuerda, ayer por la noche, el ciudadano venezolano Jesús César Martínez Urbano (21) fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, hecho que se produjo en presencia de su pareja y de su menor hija.

Testigos consultados por RPP aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, a pocos metros del monumento central de la explanada.

Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde se certificó su deceso, indicaron fuentes policiales.

Las investigaciones determinarán el móvil de este violento homicidio, aunque allegados al extranjero aseguraron que recientemente se había negado a integrar una banda criminal; por lo que sospechan que este crimen está relacionado.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Plaza San Martín Inseguridad ciudadana Policía Nacional Centro de Lima

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA