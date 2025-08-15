"Tenemos demasiado miedo": transeúntes y comerciantes preocupados por inseguridad en plaza San Martín tras asesinato de extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en la plaza San Martín un día después del violento crimen ocurrido anoche. | Fuente: RPP

Transeúntes y comerciantes se han mostrado conmocionados por el salvaje asesinato de un ciudadano venezolano, perpetrado ayer por la noche en la plaza San Martín, en pleno Centro Histórico de Lima.

“Hay mucha delincuencia y tenemos demasiado miedo. Ya no podemos ni salir con nuestros hijos a pasear, porque ya empieza la delincuencia, ya empieza el robo, muchísimas cosas. Ya no podemos estar tranquilos, nuestro país está de cabeza ya”, dijo a RPP una vendedora de desayunos.

Los comerciantes advirtieron que los altos índices de inseguridad ahuyentan a los clientes, que prefieren permanecer en casa por temor a ser víctimas de la criminalidad.

“Nosotros somos trabajadores, somos comerciantes y también nos afecta bastante mucha delincuencia. Demasiada delincuencia hay en Lima ya”, se quejó la vendedora.



Venezolano asesinado en la plaza San Martín

Como se recuerda, ayer por la noche, el ciudadano venezolano Jesús César Martínez Urbano (21) fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, hecho que se produjo en presencia de su pareja y de su menor hija.

Testigos consultados por RPP aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, a pocos metros del monumento central de la explanada.

Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde se certificó su deceso, indicaron fuentes policiales.

Las investigaciones determinarán el móvil de este violento homicidio, aunque allegados al extranjero aseguraron que recientemente se había negado a integrar una banda criminal; por lo que sospechan que este crimen está relacionado.

