Luis Ramírez , padre del menor atropellado. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Fue liberado el chofer de un autocolectivo informal que arrolló y causó la muerte del niño ciclista Lance Ramírez, ocurrido en el kilómetro 513 de la carretera Panamericana Norte en la provincia de Virú (región La Libertad) el pasado 6 de enero.



El conductor Edwin Haro Ruíz afrontará el proceso judicial bajo comparecencia restringida, es decir en libertad, según dispusieron las autoridades. El resultado de alcoholemia resultó negativo.

En entrevista a RPP Noticias, Luis Ramírez, padre del menor atropellado, señaló que no prosperó la prisión preventiva solicitada por su abogado Ronald Aro porque "no había el informa de tránsito, ni se tenía el certificado de necropsia y que el cuerpo no fue levantado por el fiscal sino por policías".



Alerta de estafa

En declaraciones a RPP Noticias, la madre del menor denunció que en Lima presuntos estafadores piden apoyo económico para ayudar a los deudos.

"No hay ninguna (campaña), no necesitamos nada porque ya todo está cubierto. Por favor, que no haya gente que se aproveche de nuestra desgracia, del nombre de mi niño, y de estas cosas que no se debe hacer", expresó.