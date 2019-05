Ministerio Público mantiene retenidas 56 cremas que necesita una niña con ictiosis arlequín en Trujillo

La pequeña María Fe necesita esas cremas con urgencia, afirma su mamá Deisy Núñez. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

El Ministerio Público mantiene retenidas en Aduanas de Lima, las 56 cremas que necesita con urgencia María Fe, la niña trujillana con ictiosis arlequín, una enfermedad extremadamente rara de la piel. Su madre Deisy Núñez, pide ayuda de las autoridades y congresistas liberteños.

"Me siento triste ver que acá en Perú es tan difícil mantener a María Fe con su condición de niña arlequín pues lamentablemente no sobreviven. Es triste ver que las autoridades no nos apoyen. María Fe necesita esas cremas, gracias a esas cremas está viva. Desde que amanece hasta la madrugada le tengo que poner esas cremas porque se rasca, le pica la piel, se descama", señaló la madre.

Explicó que las cremas proceden de Estados Unidos como parte de una donación realizada por peruanos residentes en ese país. Estas eran trasladadas con otros productos y ahora se encuentran en un proceso judicial en el Callao.

Según explicó, las autoridades no creen que la niña utilice tantas cremas y hasta dudan de su existencia. Le piden que viaje a Lima para que los fiscales puedan ver a la pequeña y rechazan su intento de tener una entrevista por videollamada. La familia no cuenta con los recursos para viajar a la capital y poder mantener los gastos de la menor.

Deisy Núñez señala que solo un pote de Aquaphor le dura cuatro días y consume siete en un mes por su constante demanda de humectación. Además, debe untarse un gel medicado y tomar costosas pastillas. A pesar de todo, señala que la pequeña, quien está a punto de cumplir los 4 años, estudia en un jardín de niños y recibe el apoyo de gente solidaria.

La madre pidió el apoyo del congresista por La Libertad, Richard Acuña, y de un abogado que pueda gestionar la liberación de las cremas para traerlas a Trujillo. Cualquier información comunicarse con el celular 971 407 863 o a través de la cuenta de Facebook: María Fe un milagro de vida.