La única enfermera que quedaba en Usquil para atender a los pacientes, está en cuarentena. | Fuente: Cortesía

Más de 15 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y técnicos, dejaron de laborar en las postas del distrito de Usquil, ubicado en la provincia de Otuzco. Esto debido a que el Gobierno Regional de La Libertad no les renovó sus contratos o porque simplemente encontraron mejores oportunidades laborales, así lo señaló el alcalde distrital, Grover Cruz Moreno.

La autoridad contó que se quedaron desamparados en plena lucha contra la COVID-19 y por ello pidió apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud la reincorporación de estos profesionales de la salud.

“Hace algunos días hice de conocimiento de esta situación al gobernador Manuel Llempén, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Nosotros no somos ciudadanos de segunda clase para que nos abandonen en esta emergencia sanitaria y por eso necesitamos apoyo urgente porque tenemos casos de personas infectadas con la COVID-19 que no están recibiendo atención médica”, indicó el burgomaestre.

El distrito de Usquil se encuentra ubicado a dos horas de Otuzco. | Fuente: Cortesía

Según detalló, en su distrito existen 10 centros de salud los cuales ya no están atendiendo porque simplemente no cuentan con trabajadores. Lo preocupante es que necesitan seguir haciendo tamizajes para descartar probables contagios del coronavirus.

“La municipalidad ha repartido medicamentos de manera gratuita para los pacientes; sin embargo, necesitamos que los profesionales de la salud hagan el control y seguimiento de la enfermedad para así evitar futuras complicaciones. Esta situación es lamentable porque estamos abandonados”, agregó.

A la fecha, Usquil, solo cuenta con una enfermera que estaba atendiendo al público, pero ya fue puesta en cuarentena porque estaba en contacto con los pacientes infectados del temible virus.

Hasta hace unas semanas, este distrito conformaba el grupo de ciudades sin contagios en La Libertad; sin embargo hoy tiene 34 casos contabilizados por el gobierno regional.