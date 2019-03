José Mujica lamenta que la corrupción esté en todas partes. | Fuente: Cortesía

Solo un colchón y un baño es lo que ha solicitado el expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, para su estadía en Trujillo, programada para diciembre de este año, para participar de la Cumbre Social Anticorrupción.

Uno de los miembros fundadores del Consejo Latinoamericano por una Cultura de Paz (Conlapaz), organizador del evento, César Chávez Chávez, indicó que 'Pepe' Mujica ha solicitado lo mínimo mientras dure la cumbre que se realizará los días domingo 1 y lunes 2 de diciembre.

Más de 15 mil jóvenes tendrán la oportunidad de escuchar sus reflexiones en el Estadio Mansiche. Una de sus frases más difundidas es: “Sino cambias tú, no cambia nada”, referidas a la forma de llevar la vida.

Además de José Mujica, la Cumbre reunirá a diversas personalidades para reflexionar sobre corrupción, terrible problemática que afecta la ética y moral del Perú. En las principales universidades locales se organizarán foros sobre Corrupción y Gobernabilidad, Derechos Humanos y Prevención de la Corrupción, Jóvenes Contra la Corrupción y Comunicadores Contra la Corrupción.



El expresidente se reunió con representantes peruanos de Conlapaz, organizador de la Cumbre Anticorrupción. | Fuente: Cortesía

Político incorruptible



'Pepe' Mujica, próximo a cumplir 84 años, es uno de los pocos políticos latinoamericanos incorruptibles. Hay quienes le dicen "el presidente más pobre del mundo", a lo que Mujica responde, con humildad: "No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

Tras dejar la presidencia de su país, Mujica se dedica a cultivar su chacra y a cosechar admiración, por su forma de actuar, pensar y sentir. Miembros trujillanos de Conlapaz viajaron hasta Montevideo exclusivamente con el sueño de lograr se concrete su participación, la cual fue aceptada con el mayor de los beneplácitos.