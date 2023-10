“El alcalde tiene que tener un poco de criterio”: polémica en Trujillo por la escultura de un tiburón instalada en un parque

La Libertad Vecinos de Trujillo retiraron escultura de tiburón instalada por la municipalidad

Un grupo de vecinos retiró la escultura de un tiburón instalada en el parque Alipio Ponce, en la urbanización El Recreo, por la Municipalidad de Trujillo. Asimismo, cuestionaron la decisión del alcalde de dicha jurisdicción, Arturo Fernández Bazán.

Se trata de una escultura de un tiburón, de color celeste con manchas blancas, que mide entre cuatro y cinco metros. Esta imagen ha generado opiniones divididas entre los residentes de esta zona de Trujillo.

Un equipo de RPP Noticias llegó al lugar y constató que la escultura del tiburón fue retirada la mañana de este viernes por los propios vecinos, que mostraron su disconformidad con esta decisión. La imagen fue instalada ayer, jueves, por la Municipalidad de Trujillo y rápidamente generó polémica.

Mientras algunos vecinos estuvieron de acuerdo con la medida, otros cuestionaron las decisiones de Arturo Fernández Bazán y le pidieron que “tenga criterio”.

“Me parece bonito, porque es algo artístico. El único detalle ha sido que lo han puesto en un lugar donde tapa la imagen de un héroe que ha sido de la batalla”, dijo una residente a RPP Noticias.

Otros moradores mostraron su malestar por la presencia del tiburón. “El alcalde tiene que tener un poquito de criterio y no poner cualquier cosa en un parque. Aquí la gente viene a hacer deporte y a distraerse, y un tiburón no tiene nada que ver nada acá. No estamos en una playa”.

Cuestionan al alcalde

Los vecinos le sugirieron al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, invertir el dinero de la municipalidad en cosas importantes y productivas.

“Acá lo que tiene que poner algo de juegos para niños o algo para hacer deporte. Yo le doy un consejo al alcalde: que piense un poquito más y haga las cosas bien”, indicó.