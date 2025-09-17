Policía captura a nueve sujetos con 65 explosivos de alto riesgo en zona minera de Quiruvilca

Los detenidos seguirán en la sede de la Depincri Huamachuco mientras que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes.

Nueve personas fueron detenidas por la Policía Nacional en el sector Pampa de la Julia, en la carretera desvío a Quiruvilca, región La Libertad, al tener en su poder 65 explosivos.

El coronel Segundo Bustamante, jefe de la División Policial Huamachuco, informó que intervinieron a los hombres cuando estos se encontraban dentro de un campamento que había sido construido con costales de color negro.

Bustamante precisó que las edades de los detenidos van desde los 18 hasta los 36 años, a los que también se les halló otros elementos utilizados para la explotación minera.

La Fiscalia Penal de Santiago de Chuco ya inició las diligencias, mientras los detenidos seguirán en la sede de la Depincri Huamachuco.