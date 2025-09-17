Delincuente cogoteó y arrastró a mujer para arrebatarle su celular en Breña [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El violento asalto fue grabado por las cámaras de seguridad. | Fuente: RPP

¡A plena luz del día! Un delincuente cogoteó y arrastró por el suelo a una mujer para arrebatarle su celular, en la cuadra 15 del jirón Jorge Chávez, en el distrito limeño de Breña.

El violento asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran a la mujer parada en la puerta de su edificio, aparentemente esperando un taxi por aplicativo.

De pronto, aparece el bandido, que aborda a la mujer, que en su desesperación intenta defenderse. Sin embargo, el ladrón la coge del cuello y la arroja al suelo con violencia, para reducirla y así poder arrebatarle su equipo móvil.

Luego, el malviviente huye raudamente, dejando a su víctima tendida en la acera.



“La delincuencia está volviendo con fuerza”

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta la cuadra 15 del jirón Jorge Chávez y conversó con los vecinos, quienes se mostraron consternados por el violento asalto registrado.

Ellos coincidieron en asegurar que la zona era tranquila, pero recientemente la delincuencia “está volviendo con fuerza”.

“Mis hijas, si llegan tarde del trabajo, por ahí a veces salgo en la puerta para esperarlas. Debe de haber más Serenazgo”, reclamó una residente de este distrito.

Los vecinos hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de Breña, porque sienten que se está retrocediendo en la lucha contra la criminalidad.

