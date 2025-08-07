Policía investiga asalto a balazos a vehículo interprovincial con al menos 17 pasajeros a bordo en La Libertad

Fuentes de RPP informaron que a cinco de los agraviados les quitaron hasta sus zapatillas y luego los abandonaron a su suerte, disparando contra el vehículo

Hasta once balazos recibió un vehículo de transporte interprovincial tras un asalto durante la noche cuando con al menos 17 pasajeros se encontraban a pocos minutos del ingreso a la localidad de Cartavio, en la provincia de Ascope, región La Libertad, según informó la Policía.

Fueron tres hombres los que se levantaron de sus asientos y, bajo amenazas con armas de fuego, obligaron al conductor a desviar su ruta hacia los cuarteles de caña, donde bajaron a todos los pasajeros para arrebatarles sus pertenencias como celulares, billeteras, carteras y bolsos.

Fuentes de RPP informaron que a cinco de los agraviados les quitaron hasta sus zapatillas y luego los abandonaron a su suerte, disparando contra el vehículo. Además, mencionaron frases como “ahora me pagas”, por lo que se presume que el hecho podría estar relacionado con actos de extorsión contra empresas de transporte en el Valle Chicama.

Video podría ser clave para encontrar a los implicados

Por lo pronto, la Policía desarrolla las investigaciones con la ayuda de un vídeo que fue captado por el controlador que, en el paradero en el que se detuvo la unidad minutos antes del asalto, captó con un celular el rostro de las personas que estarían presuntamente implicadas.

En lo que va del mes, se trata del segundo asalto que se reporta en vehículos que cubren la ruta Trujillo – Cartavio, por lo que los poblares de esta zona del norte del país piden más seguridad.