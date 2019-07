El puesto de salud de Alto Trujillo tiene déficit de personal e infraestructura en pésimo estado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

En el frío de la madrugada, cientos de pobladores de Alto Trujillo, en El Porvenir, deben salir -enfermos- de sus viviendas, caminar por cuadras, exponerse a ser asaltados y, una vez en su destino, esperar por horas un ticket que, a pesar de ser las 3 de la madrugada, no llegará porque por día solo se atenderán a 15 personas las cuales ya están desde mucho antes.

Este es el drama que vive Francisco Geldres, de 80 años. A su edad, debe arriesgarse a salir de madrugada para alcanzar un pase de atención en el puesto de salud del referido centro poblado. A veces hay suerte y logra alcanzarlo, pero otras no y la historia se repite en las decenas de personas que esperan como él en las afueras del establecimiento.

"Cuánta gente venimos desde la 1 o 3 de la mañana y a veces no da porque solo hay 15 tickets nomás. El médico es uno solo y no se abastece", cuenta con pesar. Reconoce que incluso hay señoras con bebés y niños pequeños que deben madrugar para que sus hijos puedan ser atendidos, pero muchas de ellas no alcanzan un ticket.

El puesto de salud de Alto Trujillo solo cuenta con un médico, una obstetra y una enfermera. Diariamente, estos tres profesionales de salud deben tratar de atender al mayor número de personas que puedan lo cual hace imposible la atención de 300 a 400 personas que diariamente acuden al establecimiento



Por si fuera poco, la infraestructura luce abandonada. Las lunas de las ventanas están rotas, las paredes están dañadas y al costado hay un descampado que se ha convertido en basural con bolsas de desperdicios acumulados desde hace meses.

Los vecinos piden urgente atención de las autoridades, mientras que la promotora de salud, Genara Sánchez, espera que el proyecto de ampliación del local sea considerado en el Presupuesto Participativo del próximo año.

Por su parte, el el representante de la municipalidad de El Porvenir, Martín Nolasco Pérez, señaló que los pobladores no se quejan por la atención, sino por el déficit de personal y de los servicios que se ofrecen para atender una gran demanda.



Cansados de esta necesidad, los vecinos se organizan para poder mayor personal al Ministerio de Salud. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza