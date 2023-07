'Toma de Lima': Cámara de Comercio de La Libertad pide al Ejecutivo actuar con firmeza para evitar la paralización del país

11 Jul 2023 - 03:26

Según Medrano, hay información de que personas de Puno e Ica están llegando a La Libertad para "agitar" a la población, a fin de que se sumen a las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. "Es gente que no podemos identificar, porque son saboteadores que han venido de afuera, desde hace más de un mes y medio, tratando de agitar a las masas para el 19 (de julio)", señaló. No obstante, indicó que los ciudadanos del norte están preocupados por otros problemas como el dengue, el fenómeno El Niño, etc.