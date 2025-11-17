Trujillo: condenan a cinco años de prisión efectiva a hombre por contactar a niño por redes sociales con fines sexuales

En La Libertad ya se registran dos personas sentenciadas por el mismo delito contra menores de mes en este mes.

El Poder Judicial condenó a cinco años de prisión efectiva a Pedro Javier Aleman Quezada, de 34 años, un sujeto que contactó a través de redes sociales a un menor de 11 años de edad para fines sexuales en Trujillo, región La Libertad.

La Fiscalía presentó las evidencias halladas en dos celulares que fueron incautados por la Policía en el momento de la intervención al hombre que había creado un perfil con una identidad falsa en la red social Instagram, con la que contactó a la víctima.

En La Libertad ya se registran dos personas sentenciadas por el mismo delito en este mes. El otro caso corresponde a Humberto Julián Zurita Cochachi, quien también recibió cinco años de cárcel por contactar por Tik Tok a una menor con fines sexuales.

Según la información policial, Aleman Quezada sería un sacerdote de la Congregación Sacerdotal Anglicana. El Arzobispado de Trujillo emitió un comunicado aclarando que esta persona "no pertenece al clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo ni es sacerdote de la Iglesia Católica".

El Arzobispado de Trujillo también precisó que la denominada Congregación Sacerdotal Anglicana "no está en comunión con la Iglesia Católica".