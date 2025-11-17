Últimas Noticias
La Libertad: tres muertos y tres heridos dejó despiste de vehículo que se dirigía a Llacuabamba

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El accidente se produjo a la altura del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, en la sierra de la región La Libertad, según informó el COER.

La Libertad
00:00 · 01:04
Personal del Ministerio Público y la Policía llegaron al lugar tras el accidente para realizar las diligencias correspondientes.
Personal del Ministerio Público y la Policía llegaron al lugar tras el accidente para realizar las diligencias correspondientes. | Fuente: RPP

Tres personas fallecieron y otras tres resultaron heridas tras el despiste del vehículo en el que se transportaban. El accidente se produjo a la altura del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, en la sierra de la región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De acuerdo con el COER, la unidad siniestrada, de color blanco, se precipitó al no poder ser controlada por su conductor en la curva 16 de la vía con dirección a Llacuabamba.

Tras el accidente, trabajadores de una empresa minera y pobladores que integran las rondas campesinas auxiliaron a los afectados, trasladándolos a un hospital cercano.

Fiscalía y PNP llegó a la zona

Personal del Ministerio Público y la Policía llegaron al lugar tras el accidente para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento de los cadáveres.

Cabe precisar que, en La Libertad, ya son 174 personas las que figuran en la lista de víctimas por accidentes de tránsito, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Tags
La Libertad Pataz Llacuabamba Accidente de tránsito

