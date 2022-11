Cámaras de videovigilancia captaron el momento cuando fue secuestrada la empresaria liberteña. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Grupo RPP

Una empresaria, propietaria de un establecimiento comercial, permanece secuestrada desde la noche del martes cuando cuatro hombres con uniforme policial la interceptaron antes de ingresar a su vivienda, en la urbanización Palermo, en Trujillo, y la llevaron en un vehículo, confirmó el jefe de la Policía Nacional en La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti.

La víctima, identificada como Nilda Alejandra Nilda Arrascue Espinoza (43), es dueña del conocido negocio Tiendas Tía, ubicado en la calle Ventura García, y en el momento del secuestro estaba acompañada con su hijo de de 12 años.

El jefe policial precisó que la hermana de la víctima fue quien formuló la denuncia en la comisaría y actualmente todas las unidades especializadas están trabajando para ubicarla.

Augusto Ríos también señaló que están obteniendo los videos de seguridad para establecer cuántos y quienes fueron los autores del secuestro, pero por el momento se maneja la versión que fueron cuatro delincuentes con chalecos de policías.

Asimismo, manifestó que hasta el momento la familia de la empresaria no ha tenido ninguna comunicación con los autores del hecho y tampoco hay denuncia alguna de amenazas o extorsión. Además, se evalúa minuciosamente el video que registró el hecho.

El segundo secuestro

Este es el segundo secuestro que se produce en este año. El primero fue del padre del excalcalde provincial de Julcán (La Libertad), Jhon Rodriguez, quien hasta el momento no ha sido ubicado.

Se trata de Manuel Rodríguez Cruzado, de 74 años, de quien no se tiene información desde hace cuatro meses y sus familiares piden a las autoridades que no cesen en la búsqueda porque hasta la fecha no hay resultados.

El exalcalde señaló a RPP Noticias que la última vez que tuvieron comunicación con los secuestradores de su padre fue el 4 de septiembre y desde esa fecha ya perdieron todo contacto.

Manuel Rodríguez fue plagiado el 24 de junio por 4 hombres que llegaron hasta su negocio, un lavadero de vehículos situado en la urbanización Los Portales, en la provincia de Trujillo.

