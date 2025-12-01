Trujillo: pescadores realizaron paseos turísticos vestidos de Papá Noel con caballitos de totora [VIDEO]

Con barba blanca, gorros navideños y el traje típico de Papá Noel, los pescadores brindaron paseos turísticos a quienes llegaron al balneario trujillano para pasar un momento de alegría, cerca del mar.

El mar de Huanchaco, en Trujillo, región La Libertad, se coloreó de rojo y blanco por la presencia de varios Papá Noel, quienes eran interpretados por decenas de pescadores artesanales, que utilizan la milenaria embarcación conocida como 'Caballitos de Totora'.

Con barba blanca, gorros navideños y el traje típico de Papá Noel, los pescadores brindaron paseos turísticos a quienes llegaron al balneario trujillano para pasar un momento de alegría cerca del mar. Con la embarcación tradicional y con el espíritu navideño se dio inicio a este mes de diciembre de fiestas y también para recordar y enfatizar la importancia de la identidad cultural a través del uso del 'Caballito de Totora'.

Según el municipio local, se espera también decorar diversos espacios de la playa y el distrito de Huanchaco por Navidad. Para este jueves se ha proyectado igual el tradicional encendido de luces en inmediaciones del muelle.