Un hombre es asesinado dentro del mercado La Hermelinda en Trujillo

Trujillo: Sujetos asesinan a un hombre dentro del mercado La Hermelinda
por Pedro Luis Ramos Martinez

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Luis Miguel Chávez Vásquez, de 41 años.

Un hombre fue asesinado de varios disparos esta mañana cuando se encontraba frente a un puesto de cebollas en el mercado La Hermelinda de Trujillo, en la región La Libertad. 

La víctima fue identificada por la Policía como Luis Miguel Chávez Vásquez, de 41 años, quien vestía un polo de color azul oscuro, un short beige y una gorra negra con rayas horizontales blancas.

Algunos testigos de este crimen contaron que el asesino ingresó al mercado, ubicó rápidamente a su víctima sacó su arma de fuego y disparó hasta quitarle la vida a Chávez Vásquez.

La Policía realizó las diligencias respectivas junto a personal del Ministerio Público. Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen tendría motivos pasionales.

Trujillo La Libertad Policía Nacional

