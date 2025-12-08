Ucayali: Mujer es asesinada tras ser señalada de supuestamente realizar brujería en una comunidad nativa

Cuatro sujetos ingresaron a la casa de la víctima para agredir a ella y toda su familia. Uno de los atacantes, portando una escopeta, le disparó para quitarle la vida.

Una mujer fue asesinada tras ser acusada por miembros de la comunidad nativa de Onconashari de presuntamente practicar la brujería. Este crimen sucedió en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, en Ucayali.

La Fiscalía, quien ya inició la investigación, informó que cuatro personas entraron a la fuerza en la vivienda de la víctima para atacar tanto a ella como a su esposo, suegra e hijos menores. Uno de estos sujetos, portando una escopeta, disparó contra la mujer, causando su muerte.

Yacyra del Águila Ramírez, sobrina de la víctima, contó que su familia ya había enfrentado episodios de violencia. Por ejemplo, indicó que en el 2016 fueron expulsados de otra comunidad por las mismas acusaciones.

Ninguno de los que irrumpieron en la casa de la mujer han sido detenidos, pero desde la Fiscalía se informó que dos de ellos ya habrían sido identificados.

Los demás miembros de la familia pudieron salvarse, pero resultaron con heridas graves.