Trujillo: SuSalud intervino clínica Sanna Sánchez Ferrer tras reporte de dos fallecidos por suero fisiológico observado

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) intervino la clínica Sanna Sánchez Ferrer de Trujillo, en la región La Libertad.

La entidad emprendió acciones luego que el centro de salud trujillano informó, a través de un comunicado, que dos de sus pacientes fallecieron luego que se les administró un suero fisiológico de Medifarma, que ha sido observado por el Ministerio de Salud (Minsa) por posibles reacciones adversas.

En diálogo con RPP, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Murillo, indicó que la clínica le informó sobre el deceso de los pacientes a las 6:00 p.m. del último miércoles.

“Es una situación irregular porque usted sabe que esta [situación] debe ser informada de los casos graves 24 horas máximo y los casos leves y moderados máximo 72 horas. En estos momentos nosotros vamos a actuar, a intervenir mañana Sanna porque estos procesos no pueden ocurrir. Sanna no puede estar informando, no son un medio oficial para informar estos casos”, indicó.

Como se recuerda, en su comunicado, Sanna señaló que los fallecidos se trataron de una mujer de 71 años y un varón de 91, quienes murieron el 28 de febrero y el 11 de marzo, respectivamente, luego que se les aplicara la solución observada.

Asimismo, la clínica indicó en su comunicado que el suero fisiológico fue sometido a pruebas de laboratorio, cuyos resultados obtuvieron recién el 24 de marzo.

Además, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad manifestó que hay otros tres pacientes que han presentado afectaciones, tras recibir el suero fisiológico observado.

Comunicado de SuSalud

A través de un comunicado, SuSalud informó que ha intervenido en las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress), donde se han reportado "incidentes" tras el uso del suero fisiológico de Medifarma. Además, pidió a todas las entidades que verifiquen la existencia del lote y dispongan su respectiva inmovilización.

“Exhortamos a las Ipress a nivel nacional, tener en cuenta dicha alerta y adoptar medidas que permitan verificar la existencia de este lote y su respectiva inmovilización, evitar su uso en los pacientes y asegurar una adecuada prestación del servicio de salud con garantías de calidad y seguridad”, manifestó.

Asimismo, SuSalud informó que “inició la investigación correspondiente sobre una presunta inadecuada atención” y verificación del “cumplimiento del protocolo de atención que los pacientes recibieron frente al evento adverso de público conocimiento por la alerta de la Digemid”.

“Las Ipress que no acaten las disposiciones emitidas por la Digemid y SuSalud podrían ser sancionadas por una infracción grave, a la que corresponde una multa de 100 a 300 UIT, de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud (Decreto Supremo N° 031-2014)”, precisó.