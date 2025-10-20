Tres integrantes de una familia son detenidos tras ser vinculados al asesinato de un hombre en Trujillo

Según la Policía Nacional, los intervenidos son sindicados de ser presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Injertos del Porvenir'.

Tres integrantes de una misma familia fueron detenidos por la Policía Nacional por estar presuntamente implicados en el crimen de Victor Lázaro Delgado (45), quien fue asesinado cuando tomaba licor en un videopub en Trujillo, región La Libertad.

Se trata de Hector William Rodríguez Vega (51), Ivan Rodríguez Gorbalán (25) y Richard Rodríguez Gorbalán (41). Según la Policía, ellos serían también supuestos integrantes de una banda criminal denominada "Los Injertos del Porvenir".

Por el momento, la primera hipótesis del homicidio indica que el hecho se registró ante un ajuste de cuentas debido a problemas familiares.