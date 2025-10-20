Destruyen nueve laboratorios clandestinos de elaboración de droga en la selva de Sandia

Últimas Noticias
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional halló grandes cantidades de insumos y productos en proceso de transformación en instalaciones ilegales ubicadas en zonas de difícil acceso dentro de la selva puneña.

Nueve laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de droga fueron destruidos durante una operación de interdicción en el distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, en la región Puno.

La Policía Nacional halló grandes cantidades de insumos y productos en proceso de transformación, según informó la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Sur Oriente.

Las instalaciones ilegales estaban ubicadas en los sectores de Azara, Victoria, Miraflores, Arco Punco, Ñacaris, Chicall y Pampas de Moho, zonas de difícil acceso dentro de la selva puneña.

Materiales para elaborar droga fueron incinerados

En total, se decomisaron e incineraron aproximadamente 7 200 kilogramos de coca molida, 1 500 kilogramos de hoja de coca seca, 2 504 kilogramos de hidrocarburos y 48 000 kilogramos de detritus, además de diversos materiales empleados en la producción de droga.

Las autoridades antidrogas indicaron que la intervención forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito de drogas en la zona de selva alta de Puno, una de las rutas más utilizadas para el acopio y procesamiento de hoja de coca en el sur del país.

