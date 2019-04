Alumnos de colegio nacional recibieron la advertencia de los padres. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Inter de Porto Alegre

Desde ahora, los alumnos de la institución educativa emblemática N° 80050 José Félix Black del distrito de Paiján, provincia de Ascope (región La Libertad) tienen prohibido entrar al local institucional con el look de Paolo Guerrero, el delantero del Inter de Brasil, así como de Jefferson Farfán y otros conocidos personajes.

"Aquel que venga con aretes, con la peluca de Paolo Guerrero, de Jefferson Farfán o de reguetonero no ingresará al colegio. Que me denuncien, señores. Aquí se viene a aprender, no a un desfile de modas", manifestó públicamente el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapafa), Jorge Cotrina Rodríguez.

Cotrina anunció esto durante la asamblea que se realizó la tarde del pasado martes 9 de abril en el coliseo de la misma institución educativa. Los padres que acudieron a la cita respaldaron con aplausos la restricción de no permitir el ingreso de alumnos con cortes de cabello exóticos.

Incluso, refirió que también se les cerrará las puertas a las estudiantes maquilladas. "(Tampoco entrarán) las alumnas que vengan con las uñas bien pintadas, con manicure, a lo Maricarmen Marín. Tenemos (dinero) para eso, pero no para la libreta de control. ¿Cuánto cuesta la libreta? Tres soles. Padres, tenemos que corregir eso", expresó.