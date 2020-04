Los hermanos Segundo y Heber Tarrillo Campos laboran en la Unidad de Servicios Especiales. | Fuente: YouTube | Fotógrafo: Cortesía

Dos hermanos y agentes de la Policía Nacional en Trujillo unieron sus voces para interpretar su propia versión de la canción “Volveremos a brindar”, la cual dedican a sus colegas infectados por el nuevo coronavirus. Ambos grabaron el tema musical y la compartieron en redes sociales.

Segundo y Heber Tarrillo Campos dijeron, además, que este es un mensaje de esperanza a sus compañeros que ahora se enfrentan a esta enfermedad.

Ambos laboran en la Unidad de Servicios Especiales (USE) y en la comisaría de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. El video fue difundido a través de YouTube y hasta el momento ya cuenta con más de 2 mil 500 reproducciones.

En la primera parte del video, los efectivos policiales envían saludos a sus colegas, pero, en especial, a un agente de la USE, quien resultó contagiado con la COVID-19 durante el cumplimiento de sus funciones.

Parte de la canción también es un agradecimiento a quienes reconocen el trabajo policial. “Son las ocho y has salido a tu ventana aplaudirme y me dan ganas de llorar”, dice la letra.

Según la Policía Nacional, en La Libertad, son tres los casos confirmados de policías contagiados con el nuevo coronavirus.

La canción “Volveremos a brindar” fue compuesta e interpretada por de la artista y actriz española Lucía Gil. Ella presentó el videoclip de este tema en sus redes sociales. En YouTube ya tiene más de 3 millones de reproducciones.

"He compuesto esta canción (con una edición propia de una cuarentena, del tirón) víctima de las horas encerrada. Por nosotros y por los que nos están cuidando. Este es el país que me gusta. El que se junta para luchar sin armas, se divierte, se anima, se quiere, se apoya. Me siento orgullosa y estoy convencida de que pronto saldremos de esta". Dijo la española al presentar esta canción.