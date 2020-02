Pacora. Vecinos del asentamiento humano Señor de los Milagros piden agua limpia. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Lisset Seminario

En Pacora, Lambayeque, un informe de la gerencia regional de salud reveló que 167 niños presentan altos niveles de arsénico en su organismo por el consumo de agua potable contaminada.

La muestra se realizó a 312 niños de 6 a 12 años de los caseríos de Puente Machuca, Estadio, Las Juntas, Pozo 1 y Pueblo Viejo. Tras conocer los resultados, el alcalde del distrito, Virgilio Vidal, solicitó que se declare en emergencia Pacora.

El gerente de salud, Jorge Odemar, preciso que evaluarán a los 167 niños con resultados positivos para determinar si se trata de una intoxicación aguda e iniciar con el tratamiento.

Además, indicó que realizarán análisis a todos los habitantes de Pacora pues temen que más personas presenten arsénico en su sangre.

Desde el asentamiento humano Señor de los Milagros, los vecinos exigieron a la empresa prestadora del servicio Epsel agua limpia y un cobro justo. “Hace más de un año no tengo agua y mensualmente me cobran. Incluso, me han dicho que si no pago, me quitarán el medidor”, declaró una vecina a RPP Noticias.

El jefe de operaciones de Epsel, Miguel Fanzo, aseguró que desde ayer se detuvo el abastecimiento de agua a través de los pozos tubulares. Además, indicó que enviarán camiones cisterna a las zonas rurales.