Chiclayo: Alumnos estudian al lado de una laguna de aguas servidas | Fuente: RPP

Los alumnos del colegio 'María Lucrecia' estudian al lado de una 'laguna' de aguas servidas tras el colapso de desagües en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

La coordinadora de la institución educativa, Sandra Dávila indicó a RPP Noticias que intentaron comunicarse con el gerente de Epsel Lambayeque, Jorge Aspíllaga, para dar solución a las aguas estancadas sin obtener respuesta.

"Han venido hace unos momentos dos señores de Epsel, me ha acercado a ellos y me han comunicado que primero tienen que drenar esta agua de uno de los desagües

para poder destapar los buzones y estamos a la espera. No nos dan respuesta absoluta de lo que van a hacer. Estamos desde las 7 de la mañana esperando porque los desagües han colapsado desde ayer a las 6 de la tarde", dijo.

Sandra Dávila precisó que los alumnos se encuentran afectados por el olor insoportable de las aguas servidas, a pesar de que las aulas se encuentran con ventiladores y ventanas abiertas.

"La mayoría de niños está con dolor de cabeza. Los padres de familia están viniendo a recogerlos. Sí está afectando a la salud de los estudiantes", manifestó.

Además, Sandra Dávila anunció que este jueves acudirán hasta la Defensoría del Pueblo y realizarán un plantón en caso su problema no es atendido.

Colapso de desagües afecta otro colegio



Alrededor de 200 escolares del nivel inicial de la I.E "Los Niños del Señor de los Milagros", ubicada en la Av. Pedro Ruiz de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, también se ven afectados con el colapso de los desagües, pues su colegio está rodeado de aguas residuales.

"Ya tenemos casi un mes con esta situación donde nuestra autoridad viene y envía el hidrojet para absorba el agua que está en la superficie, pero no desatoran el desagüe y como ve a la mañana siguiente otra vez se vuelve a inundar, expeliendo ese mal olor que afectan a los alumnos de nuestra institución educativa", dijo la directora del plantel, Yovana Signori.



La docente, señaló que incluso los padres de familia han optado por enviar a sus menores con mascarilla, esto para evitar mayores afectaciones en su salud, puesto que algunos niños ya han contraído enfermedades respiratorias.

Por su parte, los vecinos de la zona, precisaron que han hecho varias denuncias ante Epsel y la Municipalidad con la finalidad de que erradiquen las aguas empozadas, y a la vez solucionen el problema con el alcantarillado, el cuál colapsa de forma frecuente, sin que hasta el momento tengan alguna respuesta.

RPP Noticias recorrió la zona y pudo comprobar que de los buzones ubicados a lo largo de la vía emergen las aguas residuales, complicando también la transitabilidad de los peatones.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter