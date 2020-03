Chiclayo | Bloquean con ladrillos salida de combis y minivan de la ruta a Chepén y Trujillo

La empresa de transporte fue cerrada, debido a que no contaba con licencia de funcionamiento municipal y no tenía autorización de la SUTRAN. | Fuente: RPP Noticias

En la mañana del viernes, la empresa de transporte Bus S. A. C, que cubre la ruta Chiclayo – Chepén – Trujillo, fue clausurada por agentes de la Municipalidad de Chiclayo, ya que más de 30 transportistas no contaban con autorización para ofrecer el servicio en el terminal terrestre.

La empresa de transportes de combis y minivan fue cerrada, debido a que no contaba con licencia de funcionamiento municipal y no tenía autorización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, cargas y Mercancías (SUTRAN).

Según la jefa de SUTRAN de Lambayeque, Jessica Toro Cerna, dijo que la empresa no cumple con las medidas de seguridad, por eso la municipalidad procedió al cierre, además, tienen identificados los paraderos y terminales informales.

“Nosotros ya hemos evidenciado el incumplimiento de la medida. Hemos hecho los informes y SUTRAN tiene conocimiento de las acciones que vamos a tomar”, comentó la funcionaria.

El personal de fiscalización de la SUTRAN aseguró que se ha dispuesto resguardo policial para que los trabajadores no retiren los ladrillos como ocurrió en la empresa Akunta e Ilucán.

Por otro lado, los trabajadores se quejaron de la forma de actuar de las autoridades. “Es un abuso, no tienen una ordenanza para cerrar el local y han venido a poner ladrillos. No presentamos documentos porque el gerente está de viaje y no ha dejado nada”, mencionó Humberto Fernández Llanos, conductor de la empresa.