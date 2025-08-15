Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Cuatro integrantes de una familia salvaron de ser aplastados tras colapso de su vivienda en Chiclayo

Chiclayo: Cuatro integrantes de una familia salvaron de ser aplastados tras colapsar su vivienda
Chiclayo: Cuatro integrantes de una familia salvaron de ser aplastados tras colapsar su vivienda | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Según la familia afectada, este hecho se habría dado por los trabajos de reconstrucción de veredas que se realizaban en la zona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuatro mujeres de una misma familia, entre ellas dos menores y una adulta mayor, salvaron de ser aplastadas tras el colapso de parte de la infraestructura de su casa ubicada en la calle Nicolás de Ayllon, en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque. 

Ellas almorzaban cuando todo el frontis de material rústico, elaborado con adobe y quincha, así como parte del techo, se desplomó. Esto se habría dado, según denunciaron, debido a los trabajos de reconstrucción de veredas que se realizaba en la zona.

Esta familia afectada solicitó a la empresa que ejecuta dichas labores hacerse responsables. mientras que representantes de la misma señalaron que realizaran el descargo respectivo y evaluarán una conciliación con los dueños del inmueble.

La familia exige a la empresa que se haga responsable por los daños.
La familia exige a la empresa que se haga responsable por los daños. | Fuente: RPP

Video recomendado
Tags
Chiclayo Lambayeque

Más sobre Lambayeque

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA