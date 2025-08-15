Cuatro integrantes de una familia salvaron de ser aplastados tras colapso de su vivienda en Chiclayo

Según la familia afectada, este hecho se habría dado por los trabajos de reconstrucción de veredas que se realizaban en la zona.

Cuatro mujeres de una misma familia, entre ellas dos menores y una adulta mayor, salvaron de ser aplastadas tras el colapso de parte de la infraestructura de su casa ubicada en la calle Nicolás de Ayllon, en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque.

Ellas almorzaban cuando todo el frontis de material rústico, elaborado con adobe y quincha, así como parte del techo, se desplomó. Esto se habría dado, según denunciaron, debido a los trabajos de reconstrucción de veredas que se realizaba en la zona.

Esta familia afectada solicitó a la empresa que ejecuta dichas labores hacerse responsables. mientras que representantes de la misma señalaron que realizaran el descargo respectivo y evaluarán una conciliación con los dueños del inmueble.