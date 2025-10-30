Chiclayo: dejan libre a chofer que embistió y causó la muerte de una mujer en Reque

William Velázquez Armijos, el chofer que embistió y le causó la muerte a Fátima González Chavesta el sábado 25 de octubre en la localidad de Reque, región Lambayeque, fue puesto en libertad. Así lo informó el Ministerio Público.

Gina Lescano Solano, de la fiscalía mixta de La Victoria, determinó que el acusado afronte el proceso en libertad por el presunto delito de homicidio culposo porque el dosaje etílico al que fue sometido resultó negativo.

El último sábado, Fátima González, quien iba junto a sus dos mascotas, es atropellada por una camioneta blanca. El impacto hace que la víctima sea lanzada a unos 30 metros de lugar, perdiendo la vida junto a una de sus perritos; mientras que el otro can corre asustado de la escena. Según refieren sus familiares, la joven se dirigía a su lugar de trabajo en un mercado del distrito de Reque.

La Policía Nacional logró identificar a William Velázquez Armijos y capturarlo el mismo día del accidente. Sin embargo, ahora afrontará el proceso que se le imputa en libertad.