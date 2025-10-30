Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Los Olivos: delincuentes armados asaltaron barbería y se llevaron utensilios, dinero y hasta un televisor [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En menos de ocho minutos, los malvivientes redujeron a los clientes y a un barbero, y desvalijaron el negocio, ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle.

Lima
00:00 · 02:04
Los Olivos
El asalto fue captado por las cámaras de seguridad del negocio. | Fuente: RPP

Dos delincuentes armados asaltaron una barbería del distrito de Los Olivos, al norte de Lima, y se llevaron diversos utensilios, equipos, dinero en efectivo y hasta un televisor.

El asalto -perpetrado la noche del pasado 28 de octubre- fue captado por las cámaras de seguridad del negocio: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos bandidos irrumpir en el establecimiento y encañonar a los presentes.

En menos de ocho minutos, los malvivientes se llevan distintos objetos de valor y hasta se dieron el tiempo de obligar a un trabajador de la barbería a entregar sus claves para acceder a sus cuentas.

Consumado el crimen, los ladrones abordaron un automóvil, donde los esperaba un tercer cómplice; tras lo cual huyeron con rumbo desconocido.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Delincuentes intentaron imitar acento extranjero

En diálogo con RPP, el dueño de la barbería -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- estimó que el monto de lo robado bordea los diez mil soles.

El propietario indicó que los delincuentes intentaron imitar un acento extranjero para despistar a las víctimas, pero consideró que se trata de delincuentes peruanos.

“Al barbero le quitaron su celular, su clave (de sus cuentas), las máquinas. Eran peruanos, pero uno intentó hablar como extranjero. Estaban armados y a uno de los trabajadores le dieron un golpe en la cabeza intentándole amedrentar”, declaró.

El dueño resaltó que, en las cámaras de seguridad, se observa claramente el rostro de al menos uno de los antisociales, por lo que dijo esperar que la Policía Nacional logre identificarlo y ponerlo ante la justicia.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Olivos Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA