Los Olivos: delincuentes armados asaltaron barbería y se llevaron utensilios, dinero y hasta un televisor [VIDEO]

El asalto fue captado por las cámaras de seguridad del negocio. | Fuente: RPP

Dos delincuentes armados asaltaron una barbería del distrito de Los Olivos, al norte de Lima, y se llevaron diversos utensilios, equipos, dinero en efectivo y hasta un televisor.

El asalto -perpetrado la noche del pasado 28 de octubre- fue captado por las cámaras de seguridad del negocio: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos bandidos irrumpir en el establecimiento y encañonar a los presentes.

En menos de ocho minutos, los malvivientes se llevan distintos objetos de valor y hasta se dieron el tiempo de obligar a un trabajador de la barbería a entregar sus claves para acceder a sus cuentas.

Consumado el crimen, los ladrones abordaron un automóvil, donde los esperaba un tercer cómplice; tras lo cual huyeron con rumbo desconocido.



Delincuentes intentaron imitar acento extranjero

En diálogo con RPP, el dueño de la barbería -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- estimó que el monto de lo robado bordea los diez mil soles.

El propietario indicó que los delincuentes intentaron imitar un acento extranjero para despistar a las víctimas, pero consideró que se trata de delincuentes peruanos.

“Al barbero le quitaron su celular, su clave (de sus cuentas), las máquinas. Eran peruanos, pero uno intentó hablar como extranjero. Estaban armados y a uno de los trabajadores le dieron un golpe en la cabeza intentándole amedrentar”, declaró.

El dueño resaltó que, en las cámaras de seguridad, se observa claramente el rostro de al menos uno de los antisociales, por lo que dijo esperar que la Policía Nacional logre identificarlo y ponerlo ante la justicia.

