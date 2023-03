Chiclayo: Dictan nueve meses de prisión preventiva para hombre que asesinó a joven de 16 años

El sujeto fue detenido en Jaén, región Cajamarca, a donde había huido tras asesinar a su víctima haciendo uso de un cuchillo. | Fuente: Referencial

El Poder Judicial de Lambayeque dictó este miércoles nueve meses de prisión preventiva contra Santos Lorenzo Huamán Rodríguez, de 41 años, acusado de presuntamente asesinar a una joven de 16 en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz. Así lo informó el Ministerio Público.

Según la Fiscalía existen fundados y graves elementos que vinculan al acusado en el delito en contra de la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio contra la adolescente.

El fiscal que sustentó la medida en Lambayeque precisó que la probable pena para el sujeto sería la cadena perpetua para Huamán Rodríguez por su terrible crimen.

Los hechos ocurrieron en el distrito de José Leonardo Ortiz, el pasado 25 de febrero. La víctima fue atacada con un cuchillo por su agresor cuando participaba en una reunión social.

Testigos indicaron que la menor y su presunto feminicida bebían licor en los exteriores de una vivienda en compañía de otros amigos y cuando la adolescente ingresó al domicilio para hacer uso de los servicios higiénicos, fue seguida por Huamán Rodríguez. Fue entonces que se escucharon los gritos de la adolescente pidiendo auxilio, y luego se vio salir corriendo a su presunto agresor.

Lorenzo Huamán, fue intervenido en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, región Cajamarca, a dónde había huido tras asesinar a su víctima haciendo uso de un cuchillo. "No la he matado, hace tiempo ya no es mi pareja", dijo el sujeto a los agentes que lo intervinieron.

La Policía investiga el caso como un presunto feminicidio que habría sido motivado por la decisión de la menor de iniciar una relación sentimental con otra persona.

Prisión para mujer que asesinó a su pareja

El Poder Judicial de Lambayeque dictó 9 meses de prisión preventiva para madre de familia acusada de presuntamente asesinar a su conviviente, identificado como Jorge Luis Mechan Durand, así lo ha informado el Ministerio público.

Se trata de Mirella Villalobos López de 26 años, fue intervenida luego de atacar a su presunta víctima y padre de sus hijos, con un cuchillo de cocina, quien perdió la vida de camino al hospital.

Según el abogado, Jherson Jauregui Imán, quién asumió hoy el caso, porque el anterior abogado no se presentó a la audiencia, su patrocinada no sustentó su arraigo domiciliario y laboral, por lo que buscará la forma de apelar esta medida.