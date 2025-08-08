Últimas Noticias
Chiclayo: encuentran un feto abandonado en el baño del mercado de Monsefú

El hecho fue reportado por un trabajador del mercado, quien encontró el cadáver en un tacho de basura.
El hecho fue reportado por un trabajador del mercado, quien encontró el cadáver en un tacho de basura. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El comisario de Monsefú informó que la necropsia aplicada al bebé reveló las causas de la muerte.

Un feto fue encontrado ayer por personal de limpieza del Mercado de Monsefú, región Lambayeque, en un baño de dicho centro de abastos. 

El hecho se reportó por la tarde, cuando el encargado de limpiar los baños de damas, al vaciar un tacho de basura, encontró una bolsa de plástico negra donde estaba el cadáver.

El comandante Wladimir Vargas, comisario de Monsefú, informó que las cámaras de seguridad que hay en el mercado detectaron que una mujer ingresó al baño, se demoró entre 20 a 30 minutos y al salir solicitó un trapeador para limpiar el piso. Luego de ello se fue con otras dos acompañantes.

El comisario refirió que la necropsia arrojó que se trata de un feto de entre 38 y 40 semanas de gestación. En ese sentido, señaló que serán las investigaciones por parte de la Fiscalía determinaran si se trató de un aborto o presunto homicidio.

"(La mujer) ingresa a los servicios higiénicos para verter el cuerpecito en un tacho de basura. Hay dos féminas que... ya se tienen las imágenes, pero están aún en proceso de investigación. Se le practicó el protocolo de necropsia al cuerpecito de aproximadamente
de 38 a 40 semanas de gestación", expresó el comisario.

Vargas también descartó que estas personas vivan en la localidad, pues se les vio luego dirigiéndose a uno de los paraderos con destino a Chiclayo.

El hecho causó conmoción en la localidad de Monsefú
El hecho causó conmoción en la localidad de Monsefú | Fuente: RPP

