Lambayeque Chiclayo: pacientes duermen en los exteriores del Hospital Naylamp para conseguir una cita

Pacientes duermen desde ayer en los exteriores de la Casa Comunal de la Juventud para obtener una cita de especialidad en el Hospital Naylamp, de EsSalud, ubicado en la región Lambayeque, según pudo corroborar RPP.



Provistos de cartones y frazadas, cientos de pacientes forman largas filas en los exteriores de Casa Comunal de la Juventud, espacio que se alquila para el funcionamiento de algunos ambientes del Hospital Naylamp.



Este es el caso de Dorina Barrantes, una adulta mayor que desde hace cuatro años espera por una cita de cardiología para su suegra, una mujer de 90 años



"Yo estoy acá, desde hace cuatro meses, para obtener una cita para mi suegra para cardiología y no me dan. No es posible, uno llama por teléfono y no contestan. Mi suegra tiene 90 años, no hay quien la apoye, tengo que venir yo", dijo una paciente de EsSalud a RPP.



Chiclayo: pacientes duermen en los exteriores del Hospital Naylamp para conseguir una cita | Fuente: RPP

Piden intervención de Defensoría del Pueblo



Los pacientes de EsSalud cuestionaron que todos los meses, pasando el día 20, cuando se abren las citas de especialidad, se presenta este problema. Incluso, para las citas de medicina general.



Ellos pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y que EsSalud agilice las citas por teléfono, pues señalaron que llaman en reiteradas ocasiones, pero no obtienen respuesta.