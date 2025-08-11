Chiclayo: parroquia San José Obrero exhibirá mitra papal entregada por el secretario de León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La feligresía chiclayana y los turistas podrán visitar la parroquia San José Obrero del distrito chiclayano de La Victoria, región Lambayeque, donde se exhibe la mitra papal entregada por el padre Edgar Rimaycuna, secretario del papa León XIV.

El padre Edgar Rimaycuna se encuentra en la ciudad de Chiclayo por unos días. En una misa oficiada en su parroquia de origen, hizo entrega de esta indumentaria de cabeza que utiliza el sumo pontífice nacionalizado peruano.

Cabe destacar que la indumentaria entregada es un tocado ceremonial utilizado por el santo padre durante las celebraciones eucarísticas. Este tiene una forma alta y dos puntas que representan el antiguo y nuevo testamento.

El padre Edgar también trajo los saludos del papa León XIV. Según Rimaycuna, el pontífice siempre tiene a su querida Diócesis de Chiclayo en sus oraciones.

Al finalizar la ceremonia, el alcalde de la Municipalidad de La Victoria condecoró con la medalla de la ciudad al padre Edgar.

Asimismo, sus amigos de la promoción de secundaria del colegio San José entonaron su himno institucional para recordarle al padre que siempre es recordado en su ciudad.

León XIV y su paso por Chiclayo

León XIV vivió en el Perú por casi 40 años antes de viajar a Roma y convertirse en prefecto del Dicasterio para los Obispos, tras el llamado de su predecesor, el papa Francisco.

Durante su tiempo en el país, Robert Prevost, su nombre de nacimiento, fue obispo de Chiclayo, cargo que ocupó desde el 2015 hasta el 2023.

En su primer discurso tras ser elegido pontífice, León XIV recordó su pasó por el Perú y le envió un mensaje al pueblo chiclayano.

“Y si me permiten también un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo", dijo durante su mensaje en el balcón de la basílica de San Pedro.