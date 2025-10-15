Chiclayo: perímetro de estadio que acogió la Copa América 2004 en peligro de colapsar [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el estado del Estadio Elías Aguirre de Chiclayo. | Fuente: RPP

Las paredes del perímetro posterior del Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, una de las sedes de la Copa América 2004, se encuentran en peligro de colapsar.

En diálogo con RPP, el jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jesús Yesquén, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la estructura se venga abajo en cualquier momento.

El funcionario indicó que ya se han cursado documentos advirtiendo de este peligro al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y al Gobierno Regional de Lambayeque para que se adopten las acciones correctivas necesarias.

“Se debe poner una mayor atención en esto, por eso hemos oficiado al Gobierno Regional para que intervenga y nosotros estamos solicitando ahora acordonar los lugares de mayor riesgo con el propósito de poner a salvo la gente que pueda transitar por este lugar”, refirió.

“Esta infraestructura, que es una infraestructura deportiva, bajo la jurisdicción del Gobierno Regional, debe ser intervenida de inmediato”, añadió.

El corresponsal de RPP en la región Lambayeque, al norte del Perú, aseguró que son aproximadamente 400 metros de muro que colindan con la urbanización Ricardo Palma, exactamente en la avenida Confraternidad, los que deben ser intervenidos.

Según nuestro periodista, por la zona circulan a diario escolares de dos centros educativos, quienes estarían en riesgo ante el posible colapso del cerco perimétrico.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Uno de los estadios de la Copa América 2004

Inaugurado en 1970, el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo fue una de las sedes de la Copa América Perú 2004, acogiendo hasta cinco partidos de la competición continental.

En aquel torneo, el recinto chiclayano albergó cuatro partidos del Grupo B, que estuvo integrado por las selecciones de México, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Además, fue escenario del Perú vs. Argentina de los octavos de final del certamen, partido que lamentablemente terminó 0-1 en contra de la ‘Bicolor’.

