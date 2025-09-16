Chiclayo: transportistas denuncian que informales contratan bandas delictivas por disputa de paraderos

La Policía Nacional recibió esta información y representantes del sector Transporte esperan que se tomen acciones para frenar este problema.

El dirigente de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque, Wilson Miñope Carbajal, indicó este martes que ya se ha alcanzado a la Policía Nacional una lista de paraderos y empresas informales que contratan a extorsionadores para amenazar de muerte a gerentes y dueños de combis.

Miñope Carbajal expresó su preocupación por esta situación y exhortó a las autoridades tomar acciones. Además dio a conocer el caso de su agremiado Erick Ruiz Mendoza, quien sostuvo que desde mayo de este año viene siendo amenazado a través de mensajes y videos a su celular.

"Esta es una falta de principio de autoridad en la ciudad de Chiclayo. Si esto se hubiera cortado de raíz, desde un inicio, no estaríamos en este escenario y hay un responsable que en este caso es la Municipalidad de Chiclayo en el tema de paraderos y también la Policía de Tránsito que tienen que cumplir una función", manifestó Carbajal.

A través del Rotafono de RPP, un transportista denunció que a inmediaciones del Mall Plaza de Chiclayo hay extranjeros que amenazan con disparar si es que no se les permite estacionar para llenar pasajeros.