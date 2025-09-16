Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Chiclayo: transportistas denuncian que informales contratan bandas delictivas por disputa de paraderos

Chiclayo afronta un duro panorama con respecto al transporte público.
Chiclayo afronta un duro panorama con respecto al transporte público. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional recibió esta información y representantes del sector Transporte esperan que se tomen acciones para frenar este problema.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lambayeque
00:00 · 00:28

El dirigente de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque, Wilson Miñope Carbajal, indicó este martes que ya se ha alcanzado a la Policía Nacional una lista de paraderos y empresas informales que contratan a extorsionadores para amenazar de muerte a gerentes y dueños de combis. 

Miñope Carbajal expresó su preocupación por esta situación y exhortó a las autoridades tomar acciones. Además dio a conocer el caso de su agremiado Erick Ruiz Mendoza, quien sostuvo que desde mayo de este año viene siendo amenazado a través de mensajes y videos a su celular. 

"Esta es una falta de principio de autoridad en la ciudad de Chiclayo. Si esto se hubiera cortado de raíz, desde un inicio, no estaríamos en este escenario y hay un responsable que en este caso es la Municipalidad de Chiclayo en el tema de paraderos y también la Policía de Tránsito que tienen que cumplir una función", manifestó Carbajal.

A través del Rotafono de RPP, un transportista denunció que a inmediaciones del Mall Plaza de Chiclayo hay extranjeros que amenazan con disparar si es que no se les permite estacionar para llenar pasajeros.

Video recomendado
Tags
Chiclayo Lambayeque Policía Nacional

Más sobre Lambayeque

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA