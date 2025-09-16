Caen en La Victoria integrantes de banda dedicada al robo a mano armada: sujetos 'cogoteaban' a sus víctimas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los sujetos fueron detenidos en la zona de Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria. | Fuente: RPP

Agentes policiales del Departamento de Investigación de La Victoria-San Luis capturaron a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a mano armada. Los sujetos fueron detenidos en la zona de Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

Las cámaras de la zona captaron el momento en el que los hombres interceptaron por detrás a una de sus víctimas, reduciéndolo por el cuello para luego arrebatarle su teléfono móvil. Esta modalidad es conocida como ‘cogoteo’.

El coronel José Franco Martínez, jefe de la División Policial Centro Dos (Divpol Centro 2), indicó que estas imágenes evidencian el accionar delictivo de los detenidos.

Los intervenidos fueron identificados como José Quispe Garrido (29) y Jhon Andrew Sessarego López (28). Ambos fueron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y uso de armas de fuego.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sujetos presentan antecedentes policiales

De acuerdo con la PNP, ambos sujetos presentan antecedentes policiales. En el caso de Jhon Sessarego, este ya había purgado condena hace tres años por el delito de microcomercialización de droga.

Asimismo, ambos se encuentran detenidos en la sede del Depincri para las diligencias correspondientes.