Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Caen en La Victoria integrantes de banda dedicada al robo a mano armada: sujetos 'cogoteaban' a sus víctimas [VIDEO]

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La PNP detuvo a dos personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad asaltando a un transeúnte en la zona de Santa Catalina. Ambos presentan antecedentes policiales.

Policiales
Los sujetos fueron detenidos en la zona de Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.
Los sujetos fueron detenidos en la zona de Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

Agentes policiales del Departamento de Investigación de La Victoria-San Luis capturaron a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a mano armada. Los sujetos fueron detenidos en la zona de Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

Las cámaras de la zona captaron el momento en el que los hombres interceptaron por detrás a una de sus víctimas, reduciéndolo por el cuello para luego arrebatarle su teléfono móvil. Esta modalidad es conocida como ‘cogoteo’.

El coronel José Franco Martínez, jefe de la División Policial Centro Dos (Divpol Centro 2), indicó que estas imágenes evidencian el accionar delictivo de los detenidos.

Los intervenidos fueron identificados como José Quispe Garrido (29) y Jhon Andrew Sessarego López (28). Ambos fueron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y uso de armas de fuego.

Sujetos presentan antecedentes policiales

De acuerdo con la PNP, ambos sujetos presentan antecedentes policiales. En el caso de Jhon Sessarego, este ya había purgado condena hace tres años por el delito de microcomercialización de droga.

Asimismo, ambos se encuentran detenidos en la sede del Depincri para las diligencias correspondientes.

RPP Data

Policía Nacional enfrenta a la criminalidad con déficit de equipos

En el Perú, la delincuencia avanza y la Policía lucha con recursos al límite. El 40% de sus patrulleros está inoperativo, miles de chalecos antibalas no llegan a sus manos y los procesos de compra se traban en licitaciones anuladas. Paloma Verano, periodista de RPP Data ha preparado la siguiente radiografía del cuerpo policial, basada en datos oficiales.
RPP Data
RPP Data
Tags
La Victoria PNP Inseguridad Ciudadana Policía Nacional Cogoteo

