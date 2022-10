"Tengo más apellido que todos": Universidad separa a docente por decir frases ofensivas contra estudiantes

Demy Thais Diez Canseco Pérez | Fuente: Facebook: Demy Thais Diez Canseco Pérez

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), filial Chiclayo, separó el jueves a la docente de la facultad de Derecho Demy Thais Diez Canseco Pérez por expresar frases ofensivas contras sus alumnos de Derecho, según un audio grabado por uno de los estudiantes.



A través de un comunicado, la citada universidad lamentó lo sucedido y aseguró que promueve el respeto y rechaza las expresiones de la docente.

Como se recuerda, la docente Demy Thais Diez Canseco Pérez, tras enterarse de que los alumnos se quejaron ante el supervisor por sus reiteradas tardanzas a la hora del dictado de clases, reclamó de forma inadecuada a sus alumnos.

"Sí estoy siendo muy orgullosa"

En un fragmento del audio grabado por uno de los alumnos de la UTP, el cual tiene una duración de 1 minuto con 56 segundos, y difundido en redes sociales, se escucha decir a Demy Thais Diez Canseco Pérez tener "más apellido que todos".

"Yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado más y que, por orgullosa, y que de repente porque quiero ir a pasear, no (podría) haber terminado mi doctorado, por ociosa, porque sino, fuera más, pero no lo quise hacer y no lo voy a hacer", dijo la docente.



"¿Qué piensan ustedes que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP, chicos. Entiéndanlo. ¿No se han dado cuenta del apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos (...) Puedo gastar 100, 200, 1,000 soles en un día, más de lo que gano acá", señaló.

