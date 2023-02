RPP ingresó a uno de estos módulos y encontró un sofá viejo, botellas de licor, grafittis y demás elementos que dan cuenta de que personas pernoctan allí. | Fuente: RPP

Los vecinos de la urbanización La Purísima, en Chiclayo, denunciaron que hace dos años permanecen abandonados unos módulos del Fondo de Vivienda Policial, los cuales son usados por personas de mal vivir para refugiarse y cometer hechos delictivos.

Eloy Bernal, vecino de la zona, sostuvo que a estos módulos llegan personas a libar, consumir drogas, mantener relaciones sexuales y ocultarse para robar a las viviendas de la urbanización, por lo que pidió que la Policía se haga cargo del resguardo de estos módulos que les pertenecen.

"Hacemos un llamado para que la Policía se haga cargo de todo esto de acá. Miren los daños que nos han ocasionado, la inmundicia que hay estos son los moteles -como los llamamos- de la FOVIPOL porque prácticamente están abandonado", declaró.

RPP ingresó a uno de estos módulos y encontró un sofá viejo, botellas de licor, grafitis y demás elementos que dan cuenta de que personas pernoctan allí.



Piden apoyo de autoridades

Por su parte, Katty Gastelo, vecina también de la urbanización, denunció que reclaman constantemente esta situación, pero la Policía no les escucha.

"Lamentablemente ya tenemos dos años reclamando y no nos hacen caso, entonces ya pedimos que las autoridades toman la decisión y no ayuden a solucionar esto a los administrativos de lima de FOVIPOL. Chiclayo tiene muchos documentos que hemos enviado, pero necesitamos que nos hagan caso, por eso pedimos que no nos dejen de lado y nos ayuden con este tema", comentó.

En agosto del 2020, el Consorcio Santa Rosa inició la ejecución de 98 casas y 100 departamentos de FOVIPOL, pero la obra quedó abandonada. Desde entonces, los vecinos aseguran que los módulos a medio construir están sin resguardo. Son más de 600 familias las afectadas en la urbanización La Purísima.

Consultado por el caso, el jefe de la II Macrorregión Policial Lambayeque, Marlon Anticona, señaló que desconocía sobre la situación, pero que enviará un patrullero a rondar en la zona por las noches.