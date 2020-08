Desagües sin tapa cerca a carpas con pacientes COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El Hospital Referencial de la provincia de Ferreñafe del Ministerio de Salud, se encuentra en pésimas condiciones. Pacientes con la COVID-19 se atienden en carpas, cerca a desagües y pozos de agua sin tapa.

El director del Hospital, Benjamín Perla Piscoya, anunció que ya no recibirán más pacientes debido a la pésima infraestructura, y sólo esperan dar de alta a los últimos cinco pacientes.

Una de las carpas fue clausurada porque estaba al lado de un pozo de agua que no tenía tapa. Otra carpa se encuentra al lado de un desagüe, al cual le colocaron una madera como tapa, pero representa un inminente peligro para los pacientes con la COVID-19, que podrían caer en el agujero.

Sin embargo, al lado de las carpas hay un ambiente con camas nuevas que no pueden ser utilizadas porque no existe suministros de oxígeno y el edificio no tiene agua. La obra de una planta de oxígeno está paralizada desde el 15 de junio y el director asegura que no recibe respuesta a sus documentos solicitando apoyo.

Solo algunos ambientes del hospital cuentan con agua. Los pacientes con el nuevo coronavirus utilizan un baño en malas condiciones y tienen que llenar baldes para asearse.

Desde hoy todos los pacientes que lleguen a este hospital tendrán que ser derivados a otros centros de salud.



Situación de la COVID-19 en Ferreñafe

Ferreñafe es una de las provincias más afectadas por la COVID-19 con 1 744 casos positivos y 110 fallecidos, según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.

RPP Noticias intentó comunicarse con la Gerencia Regional de Salud pero no obtuvimos respuesta.