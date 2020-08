Muchas personas optan por tratarse en casa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

A través de sus brigadas, la Red Asistencia de EsSalud Lambayeque ubicó a 80 pacientes con la COVID-19 que se resisten a ser internados en los hospitales, pese a que necesitan terapia de oxígeno y atención médica, informó el jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria, Cristian Díaz.



Díaz contó que la mayoría de los asegurados tienen temor de internarse, pues creen que van a fallecer. También sus familiares argumentan que no los llevan a los hospitales porque no los podrán visitar, ni acompañar su proceso de recuperación. Otro grupo de pacientes no acepta su diagnóstico.



Algunos pacientes piden que les lleven balones de oxígeno a su casa, pero esto no es posible, pues este producto se brinda mediante redes e instalaciones empotradas en la estructura de los hospitales.



“Incluso, hay pacientes que no contestan las llamadas de los médicos de EsSalud”, manifestó.



De acuerdo con las cifras brindadas por el médico, ocho pacientes que se negaban a ir al hospital ya fallecieron, tres en su casa y cinco en el hospital, porque llegaron en un estado grave muy avanzado. Los demás continúan batallando contra la COVID-19 en sus viviendas.



Los médicos de EsSalud hicieron un llamado a los pacientes a no tener miedo de ir a un hospital, pues allí recibirán atención médica especializada y se cuenta con todos los equipos para su tratamiento.



EsSalud registra el nivel más elevado de altas hospitalarias en la región Lambayeque con 1 718 pacientes que lograron vencer la COVID-19.