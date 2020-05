Grupo especial para cuidar a policías contagiados | Fuente: RPP Noticias

El jefe de la región policial de Lambayeque, Elmer Guimarey, manifestó que, desde hace una semana, un equipo especial integrado por ocho policías se encarga de manera exclusiva de monitorear la recuperación de sus colegas afectados con el nuevo coronavirus.

“Un equipo red de seguridad, un coronel, dos capitanes y 4 sub oficiales están monitoreando los infectados, hospitalizados y aislados. Funciona hace una semana. Este equipo además hace los tramites de las hospitalizaciones y todo tipo de atención que requieren los efectivos”, expresó.

El oficial detalló que también se ha dispuesto que los policías que se recuperen de la enfermedad, no retornen de inmediato a sus labores, y sean sometidos a un proceso de evaluación.

“Los policías que se reincorporaran a sus labores, después de haber sido dados de alta por el nuevo coronavirus, deberán volver a sus centros de labores, siempre y cuando sean evaluados por un médico y estén completamente sanos, de lo contrario continuarán en aislamiento”, agregó.

En Lambayeque son 210 policías contagiados, ocho hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 400 policías aislados y nueve fallecidos.

Alcohol en gel adulterado

Respecto a la separación de oficiales y suboficiales investigados por la compra de gel adulterado dijo que se vienen dando las facilidades para todas las investigaciones.

“Yo no participé en las compras, no conozco ni siquiera lo que están investigando. No sé nada. La investigación está en Lima”, finalizó.