Comedor popular alimenta a 80 personas todos los días | Fuente: RPP Noticias

El sacerdote, Eleuterio Vásquez Gonzáles, párroco de distrito de Ciudad Eten, región Lambayeque, instaló un comedor popular para alimentar a niños, ancianos y ciudadanos venezolanos, que padecen en esta emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Con apoyo de los colaboradores de la parroquia el comedor fue instalado en el distrito de Puerto Eten y permite alimentar a 80 personas todos los días.

“Vimos la necesidad de tantas personas, los hermanos venezolanos y de nosotros, por esta emergencia. Comenzó con 59 personas y ayer hubo 80 personas. La meta es llegar a 250 o 300, con la ayuda de la gente, porque las personas que cocinas son de la parroquia, pero también hay hermanos venezolanos. Todos somos un equipo”, expresó.

El padre “Lute”, como es conocido el religioso, se encargó de guiar al equipo parroquial para cumplir con los protocolos de bioseguridad durante la preparación de los alimentos y en el reparto de los platos de comida.

Los beneficiarios forman largas filas desde el mediodía en los exteriores del “Comedor del Migrante” y reciben raciones que llevan arroz, menestras y sopa.

El sacerdote tiene como objetivo que este servicio sea completo, llevar alimentos para el cuerpo y para el alma, por eso en cada entrega hace la bendición de los alimentos y dedica unas cuantas palabras y textos bíblicos, para motivar a las familias a fortalecer su fe.

Asesoría espiritual por teléfono

Eleuterio Vásquez también se adaptó a la tecnología y desde que se inició la emergencia realiza misas virtuales y consagraciones al Divino Niño del Milagro, colocando fotografías de niños y feligreses.

Y como ya no puede visitar enfermos y llevar la unción o comunión, ahora realiza asistencia espiritual a los familiares y pacientes con la COVID-19.

“Desde que comenzó esto yo he venido atendiendo de ocho a diez pacientes. Me sentaba y atendía llamadas. Pacientes que estaban muy graves que se iban al hospital. A los que estaban en la puerta del hospital, a los familiares que han perdido sus seres queridos, a todos ellos les he atendido, consolándoles, orando juntos, dándoles fortaleza. En estas dos últimas semanas esto va calmando”, agregó.

El padre “Lute” anunció en los próximos días una misa por el eterno descanso de las víctimas del nuevo coronavirus, pide todos los días que esta pandemia calme.

Exhortó a la población a no perder la fe y el amor a Dios y rogar para que esta pandemia cese.