Lambayeque Chiclayo: pacientes con síntomas de dengue denuncian que no hay pruebas de descarte

Pacientes que llegan al centro de salud del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, denunciaron que se han agotado las pruebas de descarte de dengue.

En conversación con Encendidos de RPP, una adulta mayor indicó que desde el miércoles viene buscando atención médica, pues presenta fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Sin embargo, le dijeron que no había reactivos, por lo que decidió acudir a un laboratorio particular.

"Me han dicho que no hay y me han mandado a sacar en particular. He venido temprano a hacerme la prueba y me han dicho que en una hora sale para entregarle al doctor. No me han sacado la prueba, porque no había, y que tendría que esperar hasta el lunes", indicó la paciente.

¿Cuál es la situación de Lambayeque?

Según la Gerencia Regional de Salud en Lambayeque, diez personas han fallecido por dengue, mientras que los casos confirmados de la enfermedad superan los 4 300. De ellos, 79 pacientes continúan hospitalizados con signos de alarma, mientras que trece permanecen con diagnóstico grave en establecimientos del Minsa y EsSalud.

Por otro lado, se informó que en las próximas horas se abrirá una unidad de vigilancia clínica en el centro de salud de José Leonardo Ortiz para descongestionar la emergencia de este establecimiento.