Judiciales Procuraduría denunció ante la Fiscalía de la Nación al ministro de Energía y Minas por el presunto delito de omisión

El procurador general de Estado, Daniel Soria, denunció ante la Fiscalía de la Nación al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado.

Soria Luján basó su denuncia en un informe periodístico difundido por el dominical Panorama en el que se atribuye a Vera Gargurevich haber -presuntamente- omitido información en su hoja de vida sobre sanciones administrativas y/o disciplinarias.

¿Qué indica la nota periodística?

En dicha nota, se precisa que el hoy ministro de Energía y Minas, con fecha 10 de diciembre del 2022, el mismo día de su juramentación, presentó una hoja profesional intachable, libre de investigaciones y sanciones, en la que reportó: “No tengo ni he tenido sanciones administrativas y/o disciplinarias".

Ante ello, el procurador general de Estado, Daniel Soria, solicitó al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que inicie una investigación preliminar en la que realice una serie de diligencias, entre ellas recibir la declaración del ministro de Energía y Minas para establecer las responsabilidades del caso.

En dicho informe periodístico, Panorama también dio cuenta que el 30 de agosto del 2021, Óscar Vera visitó al entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, entre otros hechos.

En su defensa, el ministro Óscar Vera dijo no saber a qué tipo de sanciones se refería. Ante ello, marcó que no había tenido antecedentes, pero posteriormente se corrigió. "Yo firmé porque yo no sabía a qué tipo de sanciones se refería. En realidad, en el trabajo tengo 40 años de una trayectoria intachable como profesional en el tema de hidrocarburos. He llegado a gerente de las diferentes refinerías y operaciones de Petroperú con base en mi desempeño y trabajo", dijo en el dominical.